Ульянин Захар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянин Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Ульянин-Солдаткин Иван Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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