Щипакинъ Павелъ Герасимовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакинъ Павелъ Герасимовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Щипакинъ Борисъ

Мать ребёнка: не указана

Тимошкино
Рождение ребёнка
1718

Сын: Щипакинъ Трофимъ

Мать ребёнка: не указана

Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1760
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