Моисеева Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: (Моисеева) Пелагия Ильинична
Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич
Бракосочетание
15.01.1793 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1795 ст.
Сын: Моисеев Федор Ильич
Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1798 ст.
Дочь: (Моисеева) Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Моисеев Иван Ильич
Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич
Смерть
Неизвестно