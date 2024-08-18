Моисеева Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: (Моисеева) Пелагия Ильинична

Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.01.1793 ст.

Муж: Моисеев Илья Васильевич

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.09.1795 ст.

Сын: Моисеев Федор Ильич

Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.04.1798 ст.

Дочь: (Моисеева) Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Моисеев Иван Ильич

Отец ребёнка: Моисеев Илья Васильевич

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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