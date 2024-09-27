Бачилин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Бачилин Иван Романович
Мать: Бачилина Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1861
Сын: Бачилин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Варвара Андреевна
Смерть
Неизвестно