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Бачилин Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Бачилин Иван Романович

Мать: Бачилина Васса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.1861

Сын: Бачилин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно

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