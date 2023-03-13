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Шерстневъ Петръ
Шерстневъ Петръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1897
Пол
Мужской
Отец
Шерстневъ Мартьянъ
1868 г.р.
Мать
Шерстнева (Мамыкина) Елена
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Шерстневъ Мартьянъ
Мать:
Шерстнева Елена
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