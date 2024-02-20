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Янатьев Павел Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

21.01.1906

Дата смерти

20.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906

Отец: Янатьев Константин Степанович

Мать: Янатьева Пелагия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
20.03.1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
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