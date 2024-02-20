Янатьев Павел Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения21.01.1906
Дата смерти20.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
20.03.1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Причина смерти: Болезнь-скарлатина