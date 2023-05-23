von Derfelden (von Bistram) Anna Elisabeth
Место рожденияGut Neu-Riesenberg (Riisipere), Estonia
Дата рождения1699
Дата смерти18.01.1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1713 и 1715
Livland
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Von Baranoff Margaretha Elisabeth
Отец ребёнка: Von Derfelden Christoph (Christopher von Derfelden) (Christopher von Derfelden)
Estonia
Рождение ребёнка
1718
Рождение ребёнка
01.05.1721
Похороны
18.01.1744
Смерть
18.01.1774