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von Derfelden (von Bistram) Anna Elisabeth

Место рождения

Gut Neu-Riesenberg (Riisipere), Estonia

Дата рождения

1699

Дата смерти

18.01.1774

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Gut Neu-Riesenberg (Riisipere), Estonia
Бракосочетание
Между 1713 и 1715

Муж: Von Derfelden Christoph (Christopher von Derfelden) (Christopher von Derfelden)

Livland
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Von Baranoff Margaretha Elisabeth

Отец ребёнка: Von Derfelden Christoph (Christopher von Derfelden) (Christopher von Derfelden)

Estonia
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Agneta Helene

Отец ребёнка: Von Derfelden Christoph (Christopher von Derfelden) (Christopher von Derfelden)

Рождение ребёнка
01.05.1721

Сын: Von Derfelden, A. D.h. Klosterhof Detloff Johann

Отец ребёнка: Von Derfelden Christoph (Christopher von Derfelden) (Christopher von Derfelden)

Похороны
18.01.1744
Смерть
18.01.1774
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