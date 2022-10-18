Антонов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Антонов Николай

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Антонова (Поливанова) Александра СергеевнаДо 1860 г.р.
Дети
Антонова Сусанна Николаевна1894 г.р.
Гаврилова (Антонова) Лидия НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова (Антонова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Антонова (Поливанова) Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова (Поливанова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Антонова Сусанна Николаевна

Мать ребёнка: Антонова (Поливанова) Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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