Антонов Николай
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Антонова (Поливанова) Александра СергеевнаДо 1860 г.р.
Дети
Антонова Сусанна Николаевна1894 г.р.
Гаврилова (Антонова) Лидия НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова (Антонова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Антонова (Поливанова) Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Антонова Сусанна Николаевна
Мать ребёнка: Антонова (Поливанова) Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно