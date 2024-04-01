Грязнова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти20.02.1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Грязнов Петр Иванов
Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев
Рождение ребёнка
01.08.1774
Дочь: Улита Иванова
Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Грязнов Иван Иванов
Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1780
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
44 года