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Грязнова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

20.02.1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Грязнов Петр Иванов

Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Грязнов Иакинф Иванов

Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Грязнов Прохор Иванов

Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Грязнов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Грязнов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Рождение ребёнка
01.08.1774

Дочь: Улита Иванова

Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Грязнов Иван Иванов

Отец ребёнка: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязнов Иван Казак Кр. Лебяжьей Григорьев

Смерть
20.02.1780
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
44 года
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