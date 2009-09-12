Виноградов Николай Дмитриевич 23.02.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1953

Дата смерти

12.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Городетская,1 кв.3
Смерть
12.09.2009
Череповец
Причина смерти: рак

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