Виноградов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1953
Дата смерти12.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Городетская,1 кв.3
Смерть
12.09.2009
Череповец
Причина смерти: рак