Константинова (Гаврилова) Татьяна Корниловна
Место рождения
Дата рождения05.01.1871
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1871
Отец: Корнилий Гаврилов
Мать: Евдокия Федорова
Бракосочетание
03.02.1902
Венчание проходило в Санкт-Петербургской Покровско-коломенской церкви. ЦГИА СПб ф.19 оп.127 д. 1313 (244 кадр). По жениху: Царскосельский мещанин Владимир Александрович Дроздов и царскосельский мещани... Показать все
Смерть
1942