Константинова (Гаврилова) Татьяна Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Гаврилова) Татьяна Корниловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.01.1871

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1871

Отец: Корнилий Гаврилов

Мать: Евдокия Федорова

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Константинов Федор Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчание проходило в Санкт-Петербургской Покровско-коломенской церкви. ЦГИА СПб ф.19 оп.127 д. 1313 (244 кадр). По жениху: Царскосельский мещанин Владимир Александрович Дроздов и царскосельский мещани... Показать все
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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