Поройкова (Андреева) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1900
Дата смерти03.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1933
Дочь: Бугаева Татьяна
Отец ребёнка: Поройков Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1980