Поройкова (Андреева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поройкова (Андреева) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1900

Дата смерти

03.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1933

Дочь: Бугаева Татьяна

Отец ребёнка: Поройков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поройков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поройков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поройков Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поройков Николай Александрович

Смерть
03.10.1980
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