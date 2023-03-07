Кириллова Прасковья Егорова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
29.?.1899
Рождение ребёнка
23.10.1900
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Рождение ребёнка
27.04.1902
Дочь: Мавра Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Рождение ребёнка
22.06.1904
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Рождение ребёнка
23.06.1905
Сын: Кириллов Павел Степанович
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Рождение ребёнка
19.02.1908
Сын: Кириллов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Рождение ребёнка
03.10.1910
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Рождение ребёнка
24.08.1912
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Рождение ребёнка
26.07.1915
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович
Смерть
Неизвестно