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Кириллова Прасковья Егорова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Егоров Ефрем Григорьевич

Мать: Егорова Мария (Марфа) Федоровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1899

Муж: Кириллов Степан Андроникович

Рождение ребёнка
23.10.1900

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1902

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1904

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1905

Сын: Кириллов Павел Степанович

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Кириллов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1912

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Кириллов Степан Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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