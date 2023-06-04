Павлов Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Павлова Анна

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Сироткина Варвара Степановна

Мать ребёнка: Павлова Анна

Якушево, Череповецкий район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Павлова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Николай Степанович

Мать ребёнка: Павлова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Степан Степанович

Мать ребёнка: Павлова Анна

Смерть
Неизвестно
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