Павлов Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Павлова Анна
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Сироткина Варвара Степановна
Мать ребёнка: Павлова Анна
Якушево, Череповецкий район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Павлова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Николай Степанович
Мать ребёнка: Павлова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлова Анна
Смерть
Неизвестно