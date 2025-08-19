Буданов Дмитрий Владимирович 23.10.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Буданов Дмитрий Владимирович

Автор
АМ
Матвеева А.

мужской, родился 23.10.1901, Замошье, Осташковский, Тверская область

умер До 1975, Воркута, Воркута, Республика Коми

Супруги
Емельянова-Буданова (Графова) Елизавета Михайловна04.11.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошье, Осташковский, Тверская область

Бракосочетание
23.08.1952

Жена: Емельянова-Буданова (Графова) Елизавета Михайловна

Воркута, Воркута, Республика Коми

Смерть
До 1975
Воркута, Воркута, Республика Коми

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