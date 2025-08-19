Буданов Дмитрий Владимирович
мужской, родился 23.10.1901, Замошье, Осташковский, Тверская область
умер До 1975, Воркута, Воркута, Республика Коми
Супруги
Емельянова-Буданова (Графова) Елизавета Михайловна04.11.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Замошье, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
23.08.1952
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
До 1975
Воркута, Воркута, Республика Коми