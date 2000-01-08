Ксензовский Шулим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсензовский Шулим

Ксензовский Шулим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

189.?.?

Дата смерти

1954.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
189.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1917

Дочь: Харитонский Сара (Соня) Шулимовна

Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Ксензовский Абрам (Юра) Шулимович

Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксензовский Михаил

Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксензовский Иосиф

Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксензовский Хана Кабировна

Смерть
1954.?.?
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close