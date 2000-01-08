Ксензовский Шулим
Место рожденияНе указано
Дата рождения189.?.?
Дата смерти1954.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
189.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1917
Дочь: Харитонский Сара (Соня) Шулимовна
Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Ксензовский Абрам (Юра) Шулимович
Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксензовский Михаил
Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ксензовский Иосиф
Мать ребёнка: Ксензовский Хана Кабировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954.?.?