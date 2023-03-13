Кучкина Катерина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Корсунова Устинья
Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Алаторцева Матрена Иванова
Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кучкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучкинъ Иванъ