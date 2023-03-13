Кучкина Катерина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучкина Катерина Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Корсунова Устинья

Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Алаторцева Матрена Иванова

Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кучкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кучкинъ Иванъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучкинъ Иванъ

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