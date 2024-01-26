Савельев Иван ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Савельева (Орлова) Анастасия ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромова (Савельева) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Савельева (Орлова) Анастасия ?
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Савельев Александр Иванович
Мать ребёнка: Савельева (Орлова) Анастасия ?