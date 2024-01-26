Савельев Иван ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Иван ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Савельева (Орлова) Анастасия ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромова (Савельева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Савельева (Орлова) Анастасия ?

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Савельев Александр Иванович

Мать ребёнка: Савельева (Орлова) Анастасия ?

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