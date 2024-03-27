Шишкина Евдокия Арсентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Евдокия Арсентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шишкин Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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