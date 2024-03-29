Резниченко-Трофименко Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко-Трофименко Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1947

Отец: Трофименко Иван Антонович

Мать: Трофименко-Власова Домна Федоровна

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