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Резниченко-Трофименко Татьяна Ивановна
Резниченко-Трофименко Татьяна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.1947
Пол
Женский
Отец
Трофименко Иван Антонович
Мать
Трофименко-Власова Домна Федоровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1947
Отец:
Трофименко Иван Антонович
Мать:
Трофименко-Власова Домна Федоровна
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