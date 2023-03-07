Меркулов ВОВ Николай Савельевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Меркулов Савва Михайлович
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркулова Надежда Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меркулова Надежда Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Русские Зимницы
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
д.Русские Зимницы