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Меркулов ВОВ Николай Савельевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Меркулов Савва Михайлович

Мать: Варвара

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Надежда Степановна

Смерть
Неизвестно
д.Русские Зимницы
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
д.Русские Зимницы
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