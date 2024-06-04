Хуртина Мария Федорова
Место рождениясело Мачкесы, Медаевская волость, Ардатовский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиПосле 1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1883
Муж: Хуртин Федор Федоров
Смерть
После 1883