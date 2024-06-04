Хуртина Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуртина Мария Федорова

Хуртина Мария Федорова

Место рождения

село Мачкесы, Медаевская волость, Ардатовский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

После 1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1883

Муж: Хуртин Федор Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1883

Мы используем куки для улучшения работы сайта.