Сироткин Никандр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Дмитрий Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Николай Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Иван Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Леонид Никандрович
Смерть
Неизвестно