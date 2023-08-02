Сироткин Никандр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Никандр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Дмитрий Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Никандровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никандровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Николай Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Иван Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сироткин Леонид Никандрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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