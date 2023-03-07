Демид Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемид Алексеев

Демид Алексеев

avatar

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Алексей

Мать: ?

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Косьма Демидов

Мать ребёнка: ?

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close