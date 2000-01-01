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Пухов Алексей
Пухов Алексей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1909
Дата смерти
После 1950
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Пухова) Мария Михайловна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909
Отец: не указан
Мать:
Мария Михайловна
Смерть
После 1950
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