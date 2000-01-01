Пухов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1909

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1909

Отец: не указан

Мать: Мария Михайловна

Смерть
После 1950
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