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Пархоменко Мефодий Михайлович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

20.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1887

Отец: Пархоменко Михаил Федорович

Мать: Пархоменко София Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
08.07.1907

Жена: Пархоменко Пелагея Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1911

Сын: Пархоменко Иван Мефодьевич

Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1914

Дочь: Пархоменко Анна Мефодьевна

Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1916

Сын: Пархоменко Мефодий Мефодьевич

Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.06.1919

Сын: Пархоменко Александр Мефодьевич

Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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