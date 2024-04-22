Пархоменко Мефодий Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1887
Бракосочетание
08.07.1907
Рождение ребёнка
19.09.1911
Сын: Пархоменко Иван Мефодьевич
Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1914
Дочь: Пархоменко Анна Мефодьевна
Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1916
Сын: Пархоменко Мефодий Мефодьевич
Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1919
Сын: Пархоменко Александр Мефодьевич
Мать ребёнка: Пархоменко Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно