Кощеева Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марфа Романовна

Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кощеев Филат Романович

Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов

Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов

Рождение ребёнка
28.02.1859 ст.

Сын: Кощеев Василий Романович

Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кощеева Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов

Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.

Дочь: Степанида Романовна

Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов

Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.

Сын: Кощеев Николай Романович

Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Роман Евдокимов

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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