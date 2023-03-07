Кощеева Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марфа Романовна
Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов
Рождение ребёнка
1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов
Рождение ребёнка
28.02.1859 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кощеева Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов
Рождение ребёнка
08.11.1864 ст.
Дочь: Степанида Романовна
Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов
Рождение ребёнка
19.11.1865 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Роман Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно