Зылевич Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зылевич Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1955 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зылевич Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1980

Дочь: Зылевич Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Зылевич Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1982

Дочь: Зылевич Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Зылевич Анатолий Васильевич

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