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Терюхин Сергей Савельевич
Терюхин Сергей Савельевич
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Древо
Место рождения
Владимир
Дата рождения
1897
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Терюхин Савелий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Терюхин Савелий
Мать:
?
Владимир
Смерть
Неизвестно
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