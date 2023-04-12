Терюхин Сергей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терюхин Сергей Савельевич

Место рождения

Владимир

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Терюхин Савелий

Мать: ?

Владимир
Смерть
Неизвестно
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