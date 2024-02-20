Макмак Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак Илья Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1894

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Макмак Михаил (Мина) Христофорович

Мать: Макмак Любовь Михайловна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Любовь Илинична

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1921

Сын: Макмак Михаил (Мина) Ильич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

с.Новоянисоль, Донецкая / Сталинская / обл., УССР
Рождение ребёнка
1923

Сын: Макмак Иван Ильич

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Смерть
1982
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