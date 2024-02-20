Макмак Илья Михайлович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1894
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Любовь Илинична
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1921
Сын: Макмак Михаил (Мина) Ильич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
с.Новоянисоль, Донецкая / Сталинская / обл., УССР
Рождение ребёнка
1923
Сын: Макмак Иван Ильич
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
УССР Донецкая / Сталинская / обл , Володарский р-н с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Смерть
1982