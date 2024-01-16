Зуев Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1990
Сын: Зуев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Зуева (Чуркина) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
До 1990
Мать ребёнка: Зуева (Чуркина) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
1990
Мать ребёнка: Зуева (Чуркина) Любовь Дмитриевна