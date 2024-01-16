Зуев Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуев Михаил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1990

Сын: Зуев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Зуева (Чуркина) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
До 1990

Сын: Зуев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Зуева (Чуркина) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Зуев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Зуева (Чуркина) Любовь Дмитриевна

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