Кудринская Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кудринский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Кудринская Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Кудринская Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Кудринская Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Кудринский Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Кудринский Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Кудринская Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно