Кудринская Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудринская Евдокия Михайловна

Кудринская Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кудринский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Кудринская Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Кудринская Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Кудринская Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Кудринский Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Кудринский Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Кудринская Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Кудринский Сергей Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудринский Сергей Никонорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close