Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сиденко Владимир Максимович

Мать: Сиденко Елена Сидоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
17.01.1916

Муж: Рябуха Антон Ефимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.05.1917

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
06.02.1923

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close