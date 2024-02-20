Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
17.01.1916
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.05.1917
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
06.02.1923
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно