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Клименко Ефросиния

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Клименко Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Клименко Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Клименко Осип Алексеевич

Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Алексей Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
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