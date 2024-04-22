Клименко Ефросиния
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1803
Сын: Клименко Семён Алексеевич
Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Клименко Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Клименко Алексей Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно