(Мария Наумова) Мария Прокопьева / Мария Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Затонский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Дочь: Толчева (Затонская) Вера Михайлова
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Сын: Затонский Семен Михайлович
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Дочь: (Затонская) Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Сын: Затонский Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Сын: Затонский Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Дочь: (Затонская) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Дочь: (Затонская) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Сын: Затонский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов
Дочь: (Затонская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов