(Мария Наумова) Мария Прокопьева / Мария Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мария Наумова) Мария Прокопьева / Мария Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затонский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Толчева (Затонская) Вера Михайлова

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Рождение ребёнка
1896

Сын: Затонский Семен Михайлович

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Затонская) Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Затонский Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Затонский Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Затонская) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Затонская) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Затонский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Затонская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Затонский Михаил Афиногенов

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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