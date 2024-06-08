Хоменко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.

Сын: Хоменко Василий Константинович

Отец ребёнка: Хоменко Константин Ермолаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хоменко Владимир Константинович

Отец ребёнка: Хоменко Константин Ермолаевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

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