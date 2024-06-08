Хоменко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.
Сын: Хоменко Василий Константинович
Отец ребёнка: Хоменко Константин Ермолаевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хоменко Владимир Константинович
Отец ребёнка: Хоменко Константин Ермолаевич
Смерть
Неизвестно