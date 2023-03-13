Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Иванъ Корниловъ
Мать: Авдотья Филатова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Акулина Миронова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Савелий
Мать ребёнка: Акулина Миронова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ефимъ
Мать ребёнка: Акулина Миронова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гаврила
Мать ребёнка: Акулина Миронова
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Миронова