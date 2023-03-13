Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1732 г.р.

Жена

1756 г.р.

Дети

1778 г.р.
1779 г.р.
1781 г.р.
1790 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Иванъ Корниловъ

Мать: Авдотья Филатова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Акулина Миронова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Савелий

Мать ребёнка: Акулина Миронова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ефимъ

Мать ребёнка: Акулина Миронова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гаврила

Мать ребёнка: Акулина Миронова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Миронова

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