Василискинъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Василискинъ Игнатий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Василискина Агафья Дмитрева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Горбунова Ефросинья Яковлева
Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василискинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1780
Сын: Василискинъ Никита
Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василискинъ Гурей
Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно