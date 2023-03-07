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Василискинъ Яковъ

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Василискинъ Игнатий

Мать: Василискина Оксинья Григорьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Василискина Агафья Дмитрева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Горбунова Ефросинья Яковлева

Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Василискинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1780

Сын: Василискинъ Никита

Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Василискинъ Гурей

Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Василискина Прасковья Борисова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василискина Агафья Дмитрева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василискина Прасковья Борисова

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