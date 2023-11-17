Охонько Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1873

Сын: Охонько Виктор Фомич

Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.11.1876

Дочь: Охонько Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1879

Сын: Охонько Кондрат Фомич

Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1880

Сын: Охонько Андрей Фомич

Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1885

Сын: Охонько Григорий Фомич

Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1888

Дочь: Охонько Марфа Фоминична

Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охонько Фома Никитич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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