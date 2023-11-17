Охонько Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1873
Сын: Охонько Виктор Фомич
Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич
Рождение ребёнка
23.11.1876
Дочь: Охонько Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич
Рождение ребёнка
09.03.1879
Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич
Рождение ребёнка
02.10.1880
Сын: Охонько Андрей Фомич
Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич
Рождение ребёнка
10.01.1885
Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич
Рождение ребёнка
28.06.1888
Дочь: Охонько Марфа Фоминична
Отец ребёнка: Охонько Фома Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охонько Фома Никитич
Смерть
Неизвестно