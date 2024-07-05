Казила Евдокия Захаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Между ?.07.1909 и ?.08.1910

Муж: Казила Евстафий Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.

Сын: Казила Диомид Евстафьевич

Отец ребёнка: Казила Евстафий Афанасьевич

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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