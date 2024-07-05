Казила Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между ?.07.1909 и ?.08.1910
Рождение ребёнка
10.08.1910 ст.
Сын: Казила Диомид Евстафьевич
Отец ребёнка: Казила Евстафий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно