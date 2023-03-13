Куфаевъ Трофимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Куфаева Татьяна
Рождение ребёнка
16.01.1913
Сын: Куфаевъ Георгий
Мать ребёнка: Куфаева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куфаева Татьяна