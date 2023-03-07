Коробова Анна Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробова Анна Леонтиева

Коробова Анна Леонтиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

26.11.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Коробов Феодор Никифоров

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1856 ст.

Дочь: Коробова Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев

Рождение ребёнка
15.03.1856 ст.

Дочь: Коробова Дария Никифорова

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев

Рождение ребёнка
17.05.1857

Сын: Коробов Константин Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1858 ст.

Сын: Коробов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1861 ст.

Сын: Коробов Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев

Рождение ребёнка
1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Никифор Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.11.1876 ст.
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close