Коробова Анна Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти26.11.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
15.03.1856 ст.
Дочь: Коробова Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
15.03.1856 ст.
Дочь: Коробова Дария Никифорова
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
17.05.1857
Сын: Коробов Константин Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
30.09.1858 ст.
Сын: Коробов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
01.02.1861 ст.
Сын: Коробов Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
1862
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1876 ст.