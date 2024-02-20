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(Фуното/Фонотова/) Анна Андреевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

03.07.1885

Дата смерти

09.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1885

Отец: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Стефановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
09.04.1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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