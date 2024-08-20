Gorski (Горский) Stanislaw August — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGorski (Горский) Stanislaw August

Gorski (Горский) Stanislaw August

avatar

Место рождения

Biržai, Biržai district municipality, Panevėžys County, Lithuania

Дата рождения

1744

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1790 г.р.
1790 г.р.
1793 г.р.
1794 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Gorski Michał Jan

Мать: Górska (Z D. Nagurska, H. Ostoja) (Nagurska, H. Ostoja) Teresa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Przezdziecka (Gorska (Горская)) Kornelia

Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Doktorowicz-Hrebnicka (Górska) Tekla

Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Gorskis Jonas

Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna

Рождение ребёнка
26.03.1793

Дочь: Chrapowicki (Górski) Amelia

Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Tyszkiewicz, Gorska (Gorski Z Góry H. Nałęcz) Kazimiera

Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna

Смерть
1796

Мы используем куки для улучшения работы сайта.