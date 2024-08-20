Gorski (Горский) Stanislaw August
Место рожденияBiržai, Biržai district municipality, Panevėžys County, Lithuania
Дата рождения1744
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Gorskis Jonas
Мать ребёнка: Gorska (Горская) (Niemirowicz-Szczytt H. Jastrzębiec) Anna
Рождение ребёнка
26.03.1793
Рождение ребёнка
1794
Смерть
1796