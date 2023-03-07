Кузьмин Фирс Степанович
Место рождения
Дата рождения07.12.1867
Дата смерти16.06.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1867
Отец: Степанов Степан Кузьмич
Мать: Степанова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: Агафья Фирсовна
Мать ребёнка: Кораблина Васса Андреевна
Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1907
чахотка