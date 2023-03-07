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Кузьмин Фирс Степанович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.12.1867

Дата смерти

16.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1867

Отец: Степанов Степан Кузьмич

Мать: Степанова Дарья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: Агафья Фирсовна

Мать ребёнка: Кораблина Васса Андреевна

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кораблина Васса Андреевна

Смерть
16.06.1907
чахотка
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