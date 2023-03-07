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Щиновъ Самсонъ

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1774

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Щиновъ Кирила

Мать: Щинова Катерина Афонасьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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