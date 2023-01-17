Алферова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова Авдотья

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Место рождения

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Алферова Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Алферов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Алферов Ермолай Никифорович

Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Алферова Василиса Никифоровна

Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Никифор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
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