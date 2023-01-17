Алферова Авдотья
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Алферова Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Алферов Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алферов Ермолай Никифорович
Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Алферова Василиса Никифоровна
Отец ребёнка: Алферов Никифор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно