Куликова (Никанорова) Прасковья Акимовна
Место рождения
Дата рождения20.10.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872 ст.
Отец: Норкин Аким Никанорович
Мать: Норкина Анна Ивановна
Бракосочетание
02.10.1892
Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
18.06.1906
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1910
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно