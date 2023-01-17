Куликова (Никанорова) Прасковья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Никанорова) Прасковья Акимовна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.10.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1872 ст.

Отец: Норкин Аким Никанорович

Мать: Норкина Анна Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.10.1892

Муж: Куликов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.

Сын: Куликов Маркел Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.

Сын: Куликов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1906

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1910

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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