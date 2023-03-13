Авдотья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Трофимъ

Мать: не указана

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