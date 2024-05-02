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Фекла Леонтьева

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.09.1756 ст.

Дата смерти

17.10.1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1721 г.р.

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
1794 г.р.
Около 1797 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1756 ст.

Отец: Леонтий Ануфриев

Мать: Матрона Карпова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Указано 19 лет.
Бракосочетание
До 1785

Муж: Иван Григорьев

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
01.02.1794 ст.

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
13.04.1794 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Мавры, дочери Луки Леонтьева.
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 59 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
17.10.1832 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости. 72 года.
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