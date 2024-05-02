Фекла Леонтьева
Место рождения
Дата рождения24.09.1756 ст.
Дата смерти17.10.1832 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1756 ст.
Отец: Леонтий Ануфриев
Мать: Матрона Карпова
Место жительства
1775
Исповедная роспись. Указано 19 лет.
Бракосочетание
До 1785
Муж: Иван Григорьев
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
01.02.1794 ст.
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Упоминание
13.04.1794 ст.
Крестная мать Мавры, дочери Луки Леонтьева.
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 59 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Смерть
17.10.1832 ст.
По старости. 72 года.